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Ekonomi Bayramda köprüler ücretli mi? Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi?
Ekonomi

Bayramda köprüler ücretli mi? Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi?

Köprü geçiş ücreti bayramda yok mu? Kurban bayramı sebebiyle şehir dışına çıkacak olanlar köprülerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda Avrasya Tüneli bedava mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 17:05:00 -
Bayramda köprüler ücretli mi? Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi?

Kurban bayramı sebebiyle şehir dışına çıkacak olanlar otoyollar ve köprülerin tatil boyunca ücretli olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bayramda köprüler bedava mı?

Bayramda köprüler ücretli mi? Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi?

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret modeli ile yapılarak işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara Niğde Otoyolu geçişleri ücretli.

Avrasya Tüneli bayramda ücretli olarak hizmet verecek.

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