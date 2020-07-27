Bayramda kiralık araç ve yazlık kalmadı! Talep arttı, fiyatlar uçtu

Akit Ekonomi

Yaklaşan Kurban Bayramı, kiralık otomobil ve yazlık talebini de arttırıyor. Bu artışta turistlerin pandemi tehdidinden dolayı kalabalık otellere gitmekten kaçınmalarının, uçaklara ve otobüslere binmekten imtina etmelerinin payı büyük.

Telefonlar susmuyor

Dört günlük bayram dönemini turizm beldelerinde geçirmeyi planlayan tatilciler, rent a car firmalarına akın ediyorlar. Nitekim firmaların şubeleri müşterilerle dolup taşıyor, telefonları da susmuyor. Fiyatlar ise cepleri yakıyor. Öyle ki 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde otomobil kiralayacak olanlara minimum 2 bin 300 lira, maksimum 5 bin lira fatura çıkarılıyor.

Öbür taraftan ailelerin büyük bölümü, Corona virüsü (Covid-19) tehlikesini dikkate alarak Kurban Bayramı tatilinde otellerde konaklamak yerine yazlık kiralamayı tercih ediyor. Ancak fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Şu anda Antalya ve Muğla’da kiralık villa fiyatları 8 bin liradan başlıyor. Belek’te villalar 8 bin lira ila 13 bin liradan, Alanya’da 9 bin lira ila 14 bin liradan, Kaş’ta 10 bin lira ila 15 bin liradan, Dalaman’da 11 bin lira ila 16 bin liradan, Marmaris’te 12 bin lira ila 17 bin liradan kiralanıyor. İzmir ve Aydın’da ise fiyatlar daha uygun. Çeşme, Didim, Urla ve Seferihisar’da dört günlük yazlık fiyatları 5 bin liradan başlıyor, 10 bin lirayı buluyor.

Kültür turları ön plana çıkacak

Öte yandan; Kurban Bayramı’nda kültür turları ilgi odağı olacak. Kapadokya ve Trakya turları için operatörlere pek çok başvuru geliyor. Kıyı illeri Çanakkale, Bursa, Balıkesir için de müracaat eden çok.