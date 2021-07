Bayramlar coşku, mutluluk günleridir. Bayram ziyaretlerinde ikramlar olmazsa olmazlardandır. Gıda tüketimine dikkat etmeyen, aşırı yağlı ve şekerli beslenenlerde çeşitli sağlık sorunları yaşanabiliyor. Bu sebeple vatandaşların beslenmelerine özen göstermesi gerekiyor. Peki, bayramda kilo almamak için ne yapılır?

Bayramda kilo almamak için ne yapılır? Bayramda şişkinlik sorunu yaşamamak için ne yapmalı?

Kurban Bayramı süresince Sağlık Bakanlığı’nın dikkat edilmesi konusunda uyardığı noktalar şöyle:

-Güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı.

-Etlerin C ve E grubu vitaminleri ile kalsiyumdan fakir olduğu için mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya yanında C vitamininden zengin sebze, salata veya taze sıkılmış meyve sularıyla tüketilmesi öneriliyor. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlıyor hem de sebzelerde bulunan C vitamini ile demirin emilimini artırıyor.

- Etlerin mangal yapılacaksa kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir, kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır.

- Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği haline gelen kavurma, içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklenmeden kendi suyunda, kısık ateşte pişirilmelidir.

- Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

- Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir.

- Etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli, gazlı içecekler yerine de ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir.

- Günlük 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir.

- Kilo kontrolünü sağlamak ve Kurban Bayramı boyunca zorlanan sindirim sistemimizi rahatlatmak amacıyla pandemi koşullarına dikkat ederek açık hava yürüyüşleri yapılabilir.