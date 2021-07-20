  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu çok farklı
Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi
İlçeye 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı
Nemrut Krater Gölü UNESCO listesine dahil edilecek
Sağlık Bayramda kilo almamak için ne yapılır? Bayramda şişkinlik sorunu yaşamamak için ne yapmalı?
Sağlık

Bayramda kilo almamak için ne yapılır? Bayramda şişkinlik sorunu yaşamamak için ne yapmalı?

Bayramda şişkinlik yaşamamak için neye dikkat etmeli? Kurban bayramında hem et hem de tatlı, tuzlu ikramlar şişkinlikle birlikte pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı, vatandaşların bayramda beslenme konusunda dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgi paylaştı. Peki, bayramda kilo almamak için ne yenir nasıl beslenilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 09:05:00 -
Bayramda kilo almamak için ne yapılır? Bayramda şişkinlik sorunu yaşamamak için ne yapmalı?

Bayramlar coşku, mutluluk günleridir. Bayram ziyaretlerinde ikramlar olmazsa olmazlardandır. Gıda tüketimine dikkat etmeyen, aşırı yağlı ve şekerli beslenenlerde çeşitli sağlık sorunları yaşanabiliyor. Bu sebeple vatandaşların beslenmelerine özen göstermesi gerekiyor. Peki, bayramda kilo almamak için ne yapılır?

Bayramda kilo almamak için ne yapılır? Bayramda şişkinlik sorunu yaşamamak için ne yapmalı?

Kurban Bayramı süresince Sağlık Bakanlığı’nın dikkat edilmesi konusunda uyardığı noktalar şöyle:

-Güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı.

-Etlerin C ve E grubu vitaminleri ile kalsiyumdan fakir olduğu için mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya yanında C vitamininden zengin sebze, salata veya taze sıkılmış meyve sularıyla tüketilmesi öneriliyor. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlıyor hem de sebzelerde bulunan C vitamini ile demirin emilimini artırıyor.

- Etlerin mangal yapılacaksa kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir, kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır.

- Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği haline gelen kavurma, içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklenmeden kendi suyunda, kısık ateşte pişirilmelidir.

- Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

- Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir.

- Etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitli, gazlı içecekler yerine de ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir.

- Günlük 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir.

- Kilo kontrolünü sağlamak ve Kurban Bayramı boyunca zorlanan sindirim sistemimizi rahatlatmak amacıyla pandemi koşullarına dikkat ederek açık hava yürüyüşleri yapılabilir.

Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu? Baklavaya sıcak şerbet mi dökülür?
Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu? Baklavaya sıcak şerbet mi dökülür?

Kadın - Aile

Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu? Baklavaya sıcak şerbet mi dökülür?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay