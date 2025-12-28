Sudan'dan BAE'ye şok suçlama, Türkiye'ye açık çek! 'Bundan böyle tek dostumuz Türkiye olacak'

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Türk ve Sudanlı akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve birçok davetliyle buluştu.

İki ülke milli marşlarıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Büyükelçi Eltayeb, toplantının ikili ilişkilere katkı sunacağına inandığını belirterek, daha geniş bir toplantı yapmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Burhan da Türkiye ve Sudan ilişkilerinin kardeşlik üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, "Biz iki ülke olarak stratejik ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde Sudan konusunda uluslararası arenada bu konuyu çokça gündeme getirdi. Bu, kendisinin Sudan'a ne kadar önem verdiğini göstermektedir." dedi.

Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olmak istediklerini ifade eden Burhan, Sudan'da yaşananların halkını etkilediğini söyledi.

Burhan, yüz binlerce şehit verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu isyan, bu kalkışmalara karşı silahlı kuvvetlerimiz tek yürek duruyor, bu savaşı sonuna kadar vereceğiz. Aslında birçok girişimler sunulmakta, birçok taraf arabuluculuk yapmakta bu savaşın durması için ama biz bu isyancılar silah bırakana kadar devam edeceğiz. Ben başkomutan olarak savaşı anlık takip ediyorum. Biz zaferdeyiz ve zafere doğru koşuyoruz."

Burhan, ülkelerinin bölünmesini istemedikleri için iç savaşın başlangıcında iyi niyetle Cidde'de Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile masaya oturduklarına değindi.

HDK'nin, iyi niyetlerine rağmen savaşı sürdürdüğünü belirten Burhan, şöyle devam etti:

"Bu süreç içerisinde bazı hainler bu isyancılarla işbirliği içinde oldu. Çünkü zannettiler ki bunlar iktidara gelecek. O zaman isyancılar birçok yeri işgal etmişti. O zaman kimse ateşkesten, barıştan bahsetmedi. Ne zaman silahlı kuvvetlerimiz zafere gitti, o zaman bunlar ateşkesten bahsetti. Bunun zaten anlamı belli, bazı güç kuvvetleri bu isyancıları desteklemekte. Biz savaş taraftarı değiliz, savaşın devam etmesi taraftarı değiliz ama bazı şartlarımız var. Bu isyancılar işgal ettikleri bölgeden çıkarsa savaşın bitme konusundan söz edebiliriz. Cidde'den bu yana şartlarımız değişmedi. Bu milislerin silah bırakması konusunda çağrımız değişmedi. Dışarıdan müdahale olmasın, Sudanlı-Sudanlı diyaloğu olsun istedik. Siyasi çözümden önce silahlı çözüm olması lazım. Siyasi çözüm ancak askeri çözüm olduktan sonra olacaktır."

Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kendi gözlerinde düşman bir ülke olduğunun altını çizdi.

"BAE paralı askerleri, mühimmat, her şey veriyor bu isyancılara." diyen Burhan, Sudan'da HDK ile ateşkes için bazı şartlarının olduğunu aktardı.

Türkiye ve dost ülkelerin bütün kurumlarıyla Sudan halkı ve hükümetine destek verdiğini söyleyen Burhan, Türk halkına, Sudan halkına destekleri ve Sudan'ın istikrarı için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Burhan, Türkiye'nin barışa çağrı yapan bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türk iş insanlarına vizeyi kaldırmayı düşünüyoruz. İlerleyen dönemde Türkiye'nin gücüne, kapasitesine ihtiyacımız olacak. Gelecekte Sudan yeniden inşa edilecek. Türkiye'ye ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

AA muhabirinin, İsrail'in Somaliland'i ülke olarak tanıma yönündeki adımına ilişkin sorusunu yanıtlayan Burhan, bu adımın bölge ülkelerinin çıkarına hizmet etmediğini, bu durumun sadece Somali veya Yemen ile kalmayacağını ve bölgede başka ülkelere yayılacağını düşündüklerini aktardı.