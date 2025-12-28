BM'den İngiltere'ye acil çağrı: Açlık grevindeki Filistin destekçilerini koruyun!

İngiltere'de Filistin yanlısı protestolar nedeniyle tutuklanan ve 2 Kasım’dan bu yana süresiz açlık grevi yatan 8 aktivistin sağlık durumu kritik eşiği aştı. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bağımsız raportörler, yaptıkları sert açıklamada İngiltere'yi "bakım yükümlülüğünü" yerine getirmeye ve tıbbi etiğe saygı duymaya çağırdı.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İngiltere'de 8 Filistin destekçisi aktivistin 2 Kasım'dan bu yana süresiz açlık grevinde olduğu, bu kişilerin yaşamları ve temel hakları konusunda ciddi endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İngiltere'yi açlık grevindeki Filistin yanlısı tutukluların canlarını ve haklarını korumaya çağırıyoruz. Açlık grevi, protesto haklarının ve etkili çözüm yollarının tükendiğine inanan insanların genellikle başvurduğu son çare yöntemidir." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 2 aydır grevde olan Filistin destekçisi tutukluların sağlık durumlarının önemli ölçüde kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, bu kişilerin, organ yetmezliği, geri dönüşü olmayan nörolojik hasar, kalp ritim bozuklukları ve ölüm dahil ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kaldıkları vurgulandı.

"(İngiltere) Devletin açlık grevi yapanlara karşı bakım yükümlülüğü azalmamış, aksine artmış. Yetkililer, klinik olarak gerekli görüldüğünde acil ve hastane bakımına zamanında erişimi sağlamalı, baskı veya misilleme anlamına gelebilecek eylemlerden kaçınmalı ve tıbbi etik kurallarına saygı göstermeli." ifadeleri yer aldı.

Bu açlık grevlerinin, İngiltere'deki Filistin yanlısı aktivizme yönelik kısıtlamaların daha geniş bağlamı içinde anlaşılması gerektiğinin altı çizilerek gözaltına alınanların protestoyla ilgili faaliyetler nedeniyle tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Gözaltında önlenebilir ölümler asla kabul edilemez. Devlet, gözaltına aldığı kişilerin yaşamları ve refahından tamamen sorumludur. Şimdi acil eylem gerekiyor." denildi.

BM raportörlerinin İngiliz hükümetiyle yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya hazır oldukları, durumu yakından takip etmeye devam edecekleri belirtildi.

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.