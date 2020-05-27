Bayramda kaçak avcılara göz açtırılmadı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üremek için Van Gölü’nden tatlı sularına göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini Ramazan Bayramı’nda da sürdürdü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz’da üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde bayram tatili süresince kentteki Erçek Gölü, Engil Çayı, Çitören Çayı, Bendimahi Çayı, Deliçay, Zilan Çayı, Karasu Çayı, Akköprü Deresi ve Kurubaş tatlı su kaynağında denetim yaptı. Denetimlerde 4 adet serpme ağ, 20 ’tırı vırı’ adı verilen plastik ağ, 50 kilogram ölü balık ele geçirildi. Ağa takılan yaklaşık 150 kilogram canlı balık ise suya bırakıldı.