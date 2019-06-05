Bayram ziyaretlerinde ikram edilen yemekler üst üste yenilince midede rahatsızlık hissi veya hazımsızlık oluşabilir. Peki Bayramda hazmı kolaylaştırmak için ne yapılmalı? Bayramda ağır yemeklerden ve tatlılardan sonra karnınızda oluşan şişlik hissinden kurtulmak için doğal çaylar en büyük dostunuzdur. İşte bayramı size zehir etmeyecek ve şişkinliğinizi azaltacak içecek tarifleri...

Limon ve karbonat ile sıcak su

Malzemeler:

-1 su bardağı ılık su (200 ml)

-Yarım limonun suyu

-Yarım yemek kaşığı karbonat (2 g)

Sıcak suyu limonla birleştirin ve ardından yarım yemek kaşığı karbonatı ekleyin. Malzemeleri karıştırın ve köpükleri gidene kadar bekleyin.Karışımı yemekten 30 dakika sonra veya herhangi bir yanma hissettiğinizde kullanın.

Tarçın Çayı

Malzemeler:

-1 çay kaşığı toz tarçın (5 g)

-Bir bardak su (250 ml)

-1 yemek kaşığı bal (25 g)

Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı toz tarçın ekleyin. Bardağın üstünü kapatın ve 10 dakika bekletin. İçmeden önce, bal ile tatlandırın. Mideniz rahatsızlandığında veya yanma olduğunda bu çayı için. Ancak mide ülseri olanlar mutlaka doktora başvurarak tüketmeli.

Anason, mine çiçeği ve oğul otu çayı

Malzemeler:

-1 çay kaşığı anason tohumu (5 g)

-Bir bardak su

-1 çay kaşığı mine çiçeği (5 g)

-1 çay kaşığı oğul otu (5 g)

Otları bir bardak kaynar suya batırın ve üzerini örtün. 15 dakika demlenmesini bekleyin ve sonra süzün. Şişkinlik gidene kadar günde iki kez bu çayı için. Tercihen büyük yemeklerden sonra içebilirsiniz.