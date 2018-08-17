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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre Kurban Bayramı'nda Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:46
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bayram tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice esecek. Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 derece civarında olacak.

Karayoluyla seyahat edecekler, yol güzergahı ve hava şartlarına "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:46
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  12. Kurban bayramı
  13. Hava durumu

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