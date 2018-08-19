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Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde hava durumunu açıkladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:50
Bayramda hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile sabah saatlerinde Sivas'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 31 
İstanbul: Az bulutlu 33 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 32 
Samsun: Parçalı bulutlu 30 
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:50
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Artvin
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Adana
  14. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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