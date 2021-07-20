Bayramda hangi köprüler ücretli, hangileri ücretsiz?

Kurban Bayramı öncesi yapılan açıklamaya göre bayramda bazı otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. Özellikle Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi, sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre bayramda Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak.

Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bayramda ücretsiz yollarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılarak işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara Niğde Otoyolundan geçişler ücretlidir.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle; 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 07:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Kurban bayramı'nda ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Kurban bayramı'nda ücretli olacak köprüler ve otoyollar

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu