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Ekonomi Bayramda EFT yapılıyor mu? Bayramda EFT limiti ne kadar?
Ekonomi

Bayramda EFT yapılıyor mu? Bayramda EFT limiti ne kadar?

Kurban bayramında EFT kaçla kaç arasında yapılabiliyor? Kurban bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bayram boyunca eft-havale işlemi yapmak isteyenler ise bankacılık işlemlerinin bayramda yapılıp yapılamadığını araştırıyor. Peki, bayramda eft yapılır mı? Bayramda eft limiti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 08:41:00 -
Bayramda EFT yapılıyor mu? Bayramda EFT limiti ne kadar?

Her gün milyonlarca kişi mobil şubeler, telefon bankacılığı vs kullanarak eft, havale işlemleri gerçekleştiriyor. Bayramlarda eft yapılıp yapılmadığı ise merak konusu. Peki, bayramda eft yapılır mı kaç lira gönderilir?

Bayramda EFT yapılıyor mu? Bayramda EFT limiti ne kadar?

Bayramda ve resmi tatillerde eft işleminin yapılıp yapılmadığı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Önceki senelerde eft işlemleri akşamları, hafta sonları ve resmi tatillerde yapılmıyordu. 2021 yılının ocak ayıyla birlikte fast sistemi hayata geçirildi. Böylece 7/24 eft işlemi gerçekleştirilmeye başlandı. Kısacası bayramda eft işlemi yapabilirsiniz. Ancak fast limiti en fazla 1000 lirayla sınırlı. Daha yüksek bir rakam göndermeniz gerekiyorsa işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

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