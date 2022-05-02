Ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram boyunca bankacılık işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor. Peki, bayramda FAST ödemesi yapılır mı?

Bayramda EFT havale yapılır mı? Bayramda FAST çalışıyor mu?

Önceki yıllarda eft ve havale işlemleri mesai saati dışında ve resmi tatillerde yapılamıyordu. Hayata geçirilen FAST sistemi sayesinde 7/24 işlem yapılmaya başlandı. Bayram boyunca FAST kullanarak para gönderim işlemlerini yapabilirsiniz.

FAST nedir?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

FAST ne kadar sürede karşı tarafa geçer?

FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST’a gönderir. Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.