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Ekonomi Bayramda eft havale işlemi yapılıyor mu?
Ekonomi

Bayramda eft havale işlemi yapılıyor mu?

Bayram tatilinde eft yapılıyor mu? Bayram sebebiyle 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar kamu sektöründe çalışanlar tatilde. Bu süreçte bankacılık işlemi yapmak isteyenler ise mobil şube, atm ya da telefonla eft işleminin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, bayram tatilinde eft yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 16:56:00 -
Bayramda eft havale işlemi yapılıyor mu?

16 Temmuz Cuma akşamı milyonlar için bayram tatili başladı. Bankalar ise 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün hizmet verdi. Tatil süresince bankacılık işlemi yapmak isteyenler ise eft yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, tatil günleri eft oluyor mu?

Bayramda eft havale işlemi yapılıyor mu?

Ocak 2021 itibariyle bankalarda fast sistemi hayata geçirildi. Bu sayede resmi tatiller, hafta sonralı ve geceleri de para transferi işlemleri yapılmaya başlandı. Fast ile 7 gün 24 saat para gönderimi yapmanız mümkün. Fast ile tek seferde en fazla 1000 lira eft yapılabiliyor.

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