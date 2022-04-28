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Gündem Bayramda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! İşte belirlenen tarihler
Gündem

Bayramda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! İşte belirlenen tarihler

Ramazan Bayramı'na günler kala ceza ve infaz kurumlarıyla ilgili önemli bir karar alındı. Karara göre, belirlenen tarihlerde açık görüş yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 18:41:00 - 2022-04-28 18:46:15
Bayramda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! İşte belirlenen tarihler

Adalet Bakanlığı'nca cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre hükümlü ve tutuklular, Ramazan Bayramı nedeniyle 3-8 Mayıs'ta aileleri ve 1'inci derece akrabalarıyla açık görüş yapabilecek.

GENELGEDE NELER VAR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla 'Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süre yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı nedeniyle 3-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Genelgeye göre, Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları, saklı kalmak üzere ertelenecek. Her ziyaret sonrası 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü/tutukluların temas ettiği alanlar, hijyen malzemeleri ile temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ayrıca ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak. (DHA)

 

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