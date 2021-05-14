Ramazan Bayramı sürecinde berberlerin ve kuaförlerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Tam kapanmanın bitimine günler kala vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine ilişkin aramalarını genişletti. Peki, Bayramda berberler ve kuaförler açıldı mı?

Bayramda berberler ve kuaförler açıldı mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacak. Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olacak. Vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis yapabilecek.

Bayramda berber ve kuaförler ise hizmete kapalı olacak.