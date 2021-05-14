Bayramda berberler ve kuaförler açıldı mı?
Mübarek Ramazan Bayramı’na girilmesiyle birlikte vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları sık sık araştırmaya başladı. Tam kapanmanın bitimine günler kala vatandaşlar birçok sorunun yanıtı aramaya başladı. Vatandaşlar, Bayramda berberlerin ve kuaförlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Bayramda berberler ve kuaförler açıldı mı? Berberler ve kuaförler açık mı?
Ramazan Bayramı sürecinde berberlerin ve kuaförlerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Tam kapanmanın bitimine günler kala vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine ilişkin aramalarını genişletti. Peki, Bayramda berberler ve kuaförler açıldı mı?
Bayramda berberler ve kuaförler açıldı mı?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacak. Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olacak. Vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis yapabilecek.
Bayramda berber ve kuaförler ise hizmete kapalı olacak.