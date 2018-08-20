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Bayram tatilinin ilk üç gününde kazalar 62 can aldı!

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi hayatını kaybetti, 310 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:44
Bayram tatilinin ilk üç gününde kazalar 62 can aldı!

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinin ilk üç gününde trafik kazaları meydana geldi.

Bayram tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

Tatilin ikinci gününde trafik kazalarında 32 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 150 kişi hastanelere kaldırıldı.

Arife gününde ise saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Böylelikle 9 günlük bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi yaşamını yitirdi, 310 kişi yaralandı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:44
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