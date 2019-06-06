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Bayram tatilinin 6 günlük acı bilançosu açıklandı! 61 kişi öldü, 429 kişi yaralandı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 136 kazada, 61 kişi öldü, 429 kişi de yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:13
Bayram tatilinin 6 günlük acı bilançosu açıklandı! 61 kişi öldü, 429 kişi yaralandı

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar 136 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 61 kişi öldü, 429 kişi de yaralandı.

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van, Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin´de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla´da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'Üncü günü olan Perşembe günü saat 16.30´a kadar Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Aksaray´da 8 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 3 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Gün gün kazalar

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. günü): 23 kazada, 13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü ) 8 kazada, 3 ölü, 36 yaralı

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:13
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Bartın
  5. Kırıkkale
  6. Karaman
  7. Aksaray
  8. Zonguldak
  9. Van
  10. Şanlıurfa
  11. Trabzon
  12. Tokat
  13. Tekirdağ
  14. Sivas
  15. Sinop
  16. Sakarya
  17. Niğde
  18. Muğla
  19. Mardin
  20. Kahramanmaraş
  21. Manisa
  22. Malatya
  23. Kütahya
  24. Konya
  25. Kocaeli
  26. Kayseri
  27. İzmir
  28. İstanbul
  29. Mersin
  30. Hatay
  31. Gaziantep
  32. Elazığ
  33. Diyarbakır
  34. Denizli
  35. Çorum
  36. Çanakkale
  37. Bursa
  38. Burdur
  39. Bingöl
  40. Balıkesir
  41. Antalya
  42. Ankara
  43. Afyon
  44. Adıyaman
  45. Adana
  46. Ramazan bayramı
  47. Ramazan bayramı tatili
  48. tatilin acı bilançosu
  49. trafik kazaları
  50. çok sayıda ölü ve yaralılar var

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