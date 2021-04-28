Bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek?

2021 Ramazan bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2021, Ramazan Bayram tatili 9 gün mü oldu? soruları mübarek Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak edilir oldu. Tam kapamanın da hayata geçmesiyle birlikte şehir dışına çıkacaklar Ramazan Bayram tatilinin ne kadar olduğunu sorgulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan Ramazan Bayram tatilinin kaç gün olduğuna ilişkin açıklama geldi. İşte 2021 Ramazan Bayram tatili haberi.

2021 Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren haber Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan geldi. Kamu çalışanlarına idari izin Yapılan duyuruda Ramazan Bayramı öncesinde 10 - 11 Mayısıs tam gün ve 12 Mayısıs arefe günü yarım gün olmak üzere kamuda çalışan tüm personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Bayram tatili 9 gün Bu açıklama ile birlikte kamuda çalışan tüm personel bayram öncesi 2,5 gün idari izinli sayılacak, bayram ile birlikte idari izinin birleşmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmış oldu.

Öte yandan dün yapılan kabine toplantısında alınan tam kapanma kararıyla birlikte Ramazan Bayramını Türkiye evinde geçirecek. Seyahat izin belgesi olmayan kişiler şehirler arası seyahate çıkamayacak ve vatandaşlar en yakınlarında ki marketlere yürüyerek gidebilecek.