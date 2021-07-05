Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2021 kurban Bayramı tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı 3 saat 20 dakika sürdü. Covid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Bununla beraber kurban bayramı tatilinin de kaç gün olacağı netleşmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda, corona virüs ile mücadele ve aşı programının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatilinin süresinin de belirleneceği toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından netleşmiş olacak.