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Bayram tatili bitince Ayder’de yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı

RİZE (İHA) – 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Rize’nin en önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda turist yoğunluğu azalırken, yayla yöre sakinleri ve Rizeliler’e kaldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:13
Bayram tatili bitince Ayder’de yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı

RİZE (İHA) – 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Rize’nin en önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda turist yoğunluğu azalırken, yayla yöre sakinleri ve Rizeliler’e kaldı.


Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatilinin sona ermesi ile ise herkes yavaş yavaş memleketine dönmeye başlayınca yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. Salıncaklar için oluşan uzun kuyruklar olmadığı gibi, Ayder’in trafiği de rahatladı.


Ankara’dan Rize’ye tatil için gelen Enes Dinçer isimli vatandaş “Ayder’i çok güzel buldum. Havası çok değişik. Bugün çok sakin, gerçi daha önce gelmediğim için bilmiyorum pek. Yine de güzel bir yer, görülmeye değer, herkese tavsiye ederim” dedi.


Bayram tatilinin bitmesiyle yoğunluğun azaldığını, önümüzdeki hafta potansiyelin yukarıya çıkmasını beklediklerini dile getiren esnaf Faysal Okumuşoğlu ise “Bayramın yoğunluğu şuanda kalmadı çünkü mesai başlıyor. Turlar bitti, tatil süresi sona erdi. Yine turist var ama az var. Önümüzde ki hafta sonu boğa güreşleri var, okullar kapanıyor. Potansiyel iyice üst seviyeye çıkacak” ifadelerini kullandı.


Ayder’in tatilin sona ermesi ile sakinleştiğini dile getiren Faruk Kütükbaş, önümüzdeki hafta Ayder Yaylası Galler Düzü mevkiinde gerçekleşecek geleneksel boğa güreşleri ile yeniden canlanacağını sözlerine ekledi. Kütükbaş “Şuan Ayder çok sakin. Bayramda millet geldiği için şimdi döndüler. Bizde biraz rahatladık. Önümüzdeki hafta festival var, tabi ki aynı yoğunluğu bekliyoruz. İnşallah Ayder kazanır, biz de kazanırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:13
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