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Yaşam Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban bayramı tatili kaç gün?
Yaşam

Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban bayramı tatili kaç gün?

9 gün bayram tatili oldu mu? Kurban bayramına ilişkin plan yapmak isteyenler 9 gün tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramında kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:21:00 -
Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Mübarek ramazan bayramı geride kaldı. Şimdi ise gözler kurban bayramına çevrildi. Peki, kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak?

Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Pek çok kişi kurban bayramında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Ramazan bayramında tam kapanma uygulansa da kamu çalışanları için bayram tatili olarak 9 gün belirlendi. Benzer bir kararın kurban bayramı için de verilmesi bekleniyor. Bayram tatilinin süresine ilişkin açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramının 1. günü 20 Temmuz Salı    

Kurban bayramının 2. günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramının 3. günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramının 4. günü 23 Temmuz Cuma

Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı, gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi?

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

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