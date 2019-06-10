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Bayram sonrası İstanbul'da ulaşım araçları Money'lerle bedava

Migros-BELBİM iş birliğiyle İstanbulkart sahipleri, hem alışverişte kazanacak hem de Migros alışverişlerinden elde ettikleri Money'leri toplu ulaşım araçlarında kullanabiliyor- İstanbulkart kullanıcıları, İstanbul'daki Migros mağazalarından İstanbulkart satın alabiliyor, bakiye yüklemesi yapabiliyor, alışverişlerini İstanbulkart ile ödeyebiliyor ve Money programına kayıt ettirdikleri kartları ile alışverişlerinden Money kazanabiliyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:03
Bayram sonrası İstanbul'da ulaşım araçları Money'lerle bedava

İSTANBUL(AA) - Migros, BELBİM ile müşterilerinin aile bütçesine katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart'lara ulaşımda ve alışverişte birçok avantajın yanında hız ve konfor kazandıran iş birliği kapsamında İstanbulkart sahipleri, hem alışverişte kazanıyor hem de Migros alışverişlerinden elde ettikleri Money'ler ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor.

Uygulama, 6 Mayıs 2019'dan itibaren İstanbul’daki Migros, Migros Jet ve 5M dahil olmak üzere 415 mağazada başladı. Bu yükleme ve alışveriş imkanı, BELBİM'e ait Mavi Kart, İndirimli Kart gibi tüm kartlar için geçerli. Uygulamadan 18 milyonun üzerindeki İstanbulkart kullanıcısı yararlanabilecek.

İstanbulkart sahipleri, hiçbir ek bedel ödemeksizin, bir yandan alışverişlerinde Migros’un Money üyesi müşterilerine sağladığı indirimlerden faydalanırken, bir yandan da kartlarına Migros mağazalarından yükleme yaptırabiliyor. Aynı zamanda Migros mağazalarında alışveriş yaparken kazandıkları Money'leri de İstanbulkart kullandıkları tüm toplu taşıma araçlarında (şehir hatları vapurları, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay) kullanabiliyor.

Migros mağazalarında yapılan İstanbulkart yüklemesi, Migros ile BELBİM arasında gerçekleştirilen teknik entegrasyon ile Migros kasalarından nakit ödeme ile gerçekleştiriliyor. İstanbulkart sahibi olmak isteyenler de herhangi bir komisyon ödemeksizin İstanbulkart’ın kendi satış fiyatı olan 6 TL karşılığında İstanbul’daki tüm Migros, Migros Jet ve 5M mağazalarından bu kartı satın alabiliyor.


- "İstanbulkart'lara aynı zamanda Money kart özelliği sağlamış oluyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, Money üyesi olmayan İstanbulkart kullanıcılarının, ilk alışverişlerinden itibaren İstanbulkart'larını okutarak Money indirimlerinden faydalanmaya başlayabildiğini aktararak, "Money üyelik sürecinde olduğu gibi, ilk alışverişlerini takip eden bir ay içerisinde İstanbulkart'ını Money programına kaydettiren müşterilerimiz, alışverişlerinden Money de kazanabilecek. Dileyen müşterilerimiz, kasalarımızdan talimat vererek kazandıkları Money'lerini İstanbulkart'a TL olarak aktarıp ücretsiz yolculuğun keyfini çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Migros'un inovatif bir hizmete daha imza atarak müşterilerine yepyeni bir kolaylık sağladığını belirten Rodoslu, şunları kaydetti:

"BELBİM ile yaptığımız iş birliği sayesinde İstanbullu müşterilerimizin bütçelerine sağladığımız katkıyı mağazalarımızın dışına taşıyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz projeyle İstanbul'da bulunan müşterilerimizin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanmalarını ve Migros'un kolay ve kazançlı alışveriş imkanlarından faydalanmalarını sağlayacağız. Bugün sayıları 11,5 milyona ulaşan aktif Money kart sahibi müşterimizin 3,5 milyonu İstanbul'da bulunuyor. Tüm İstanbulkart sahibi Money üyelerimizin kart eşleştirmesi yapmasını ve sağlayacağı avantajlardan yararlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla tüm İstanbulluların cüzdanlarındaki İstanbulkart'lara aynı zamanda Money kart özelliği sağlamış oluyoruz. Müşterilerimiz ayrıca 300 TL’ye kadar olan alışverişlerinde, ödeme tipi olarak herhangi bir banka kartı veya ön ödemeli kart gibi İstanbulkart'ı kullanabiliyorlar. Migros kasalarında bir ödeme aracı haline dönüşen İstanbulkart ile birlikte Migros'un sunduğu imkanlar ve avantajlardan daha fazla İstanbullu'nun yararlanmasını bekliyoruz."

Rodoslu, ilk etapta İstanbul’da başlattıkları bu uygulamayı diğer illerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Money üyesi Migros müşterileri, İstanbulkart'larını mağaza kasalarından kayıtlı Money kartları ile eşleştirerek İstanbulkart'larına da kayıtlı Money kart özelliği kazandırabiliyor. Migros müşterileri, Money hesaplarında biriken Money'leri İstanbulkart'larına TL olarak aktarabiliyor. 1 Money karşılığı olarak 1 TL aktarım yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:03
  1. Akbil
  2. BELBİM
  3. İstanbulkart
  4. Migros
  5. money

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