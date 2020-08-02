Bu sene kuran bayramı koronavirüs salgını gölgesinde geçti. Bayram sebebiyle temmuz ayı başında milyonlarca hayvan pazara çıktı. Satışa sunulan hayvanların bir kısmı yetiştiricinin elinde kaldı. Hal böyle olunca Et ve Süt Kurumu belli bir fiyat aralığında elde kalan hayvanları satın alacağını araştırdı. Bayram sonrasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın almak isteyenler ise fiyatların ne kadar düşeceğini araştırmaya başladı.

Bayram sonrası hayvan fiyatları düştü

Kurban bayramı sebebiyle pazarda küçükbaş 1000-1500 lira, büyükbaş ise minimum 8 bin 500’dan başlayan fiyatlara satıldı. Et ve Süt Kurumu yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlık hayvanları satın alacak. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlara ve kilolarına göre fiyatlar belirlendi. Elde kalan hayvanların kilosu kriterlere göre 13 ila 19 liradan satın alınacak.

Vatandaşlar bu rakamların kırmızı ete nasıl yansıyacağını merak ediyor. Pazarda küçükbaş hayvan fiyatının 900-1200 civarına düşmesi tahmin ediliyor. Büyükbaş hayvanların ise 7 bin lira civarından başlayan fiyatlarla satılması tahmin ediliyor.