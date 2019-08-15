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Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl başladı?

Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:44
Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5800 liradan, avro 6,2280 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,5780 liradan alınan dolar, 5,5800 liradan satılıyor. 6,2260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2280 lira olarak belirlendi.

Kurban Bayramı tatili öncesi kapanışta doların satış fiyatı 5,4970 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1520 lira olmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:44
  1. İstanbul
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