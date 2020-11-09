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Biyografi Bayram Şenocak kimdir, nerelidir? Bayram Şenocak hayatı biyografisi
Biyografi

Bayram Şenocak kimdir, nerelidir? Bayram Şenocak hayatı biyografisi

Solak medya AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın görevden alındığı iddiasını ortaya atarak AK Parti üzerinde kara propaganda yapmaya başladı. CHP’ye yakın solak medya bir kaç gündür AK Parti’de görevden alma yalanına sarılmaya devam ediyor. Peki AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kimdir? Bayram Şenocak nerelidir? İşte Bayram Şenocak hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:50:00 - 2020-11-09 16:50:54
Bayram Şenocak kimdir, nerelidir? Bayram Şenocak hayatı biyografisi

Bayram Şenocak, 1978 yılında Trabzon-Of'da dünyaya geldi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden Şenocak, 2003 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atıldı. Böylelikle birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev aldı. Ortağı olduğu şirketlerde ticari faaliyetlerini devam ettiriyor.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yapıyor.Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan Bayram Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanan Bayram Şenocak, 6 Mayıs 2018 tarihindeki 6. Olağan İl Kongresinde bu göreve seçildi.Evli ve 3 çocuk sahibi olan siyasetçi, DAN diplomasına sahiptir.

 

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