  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayram arifesinden başlamak üzere Ramazan bayramı süresince Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık bulundurulan marketlerde son gün yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:34:01 -
Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayram arifesinden başlamak üzere Ramazan bayramı süresince Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık bulundurulan marketlerde son gün yoğunluğu yaşandı.


İlk kez tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bakkal, market, manav, kasap ve kuru yemişçilerin vatandaşların ihtiyaçlarını tedarik edebilmeleri adına 10.00 ila 17.00 saatleri arasında açık tutulmasına izin verilmesi nedeniyle vatandaşlar bayram öncesi son market alışverişlerini yaptı.


Genelge kapsamında belirli süre dahilinde açık tutulan marketlere gelen vatandaşlar bayram öncesinde alışverişlerini gerçekleştirdi.


Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bir dizi önlemin de alındığı marketlerde müşterilerin maskesiz girişine izin verilmesi. Market görevlileri maskeleri olmayanlara girişte maske ve el dezenfektanı verirken Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de açık olan marketlerde denetimler yaparak vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı