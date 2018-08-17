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Bayram öncesi korkunç kaza! Ölüler var

Kurban bayramı öncesi Bursa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 30’a yakın kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:46
Bayram öncesi korkunç kaza! Ölüler var

Kaza, Eskişehir-Bursa Karayolu’nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 Mevkii’nde meydana geldi. TIR’ın deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda dehşet yaşandı. Yolun kayganlaşması nedeniyle 1 TIR, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs, çok sayıda otomobil ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bir kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında yaralan çok sayıda kişi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması üzerine Eskişehir- Bursa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:46
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. İnegöl
  4. kaza

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