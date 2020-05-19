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Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı öncesinde market ve bazı işyerlerinin çalışma saatini değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:53:18 -
Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı öncesinde market ve bazı işyerlerinin çalışma saatini değiştirdi.


İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararda, “Yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığının kontrol altına alınması için bir dizi tedbirlerin uygulanmasına devam ettirilmektedir. Bu kapsamda 81 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Mayıs (Arife ve Bayram günleri) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile market ve işyerlerinde yığılma olmaması, sosyal mesafenin korunması gerekliliği dikkate alındı.


İlimiz genelinde perakende gıda, et ve balık ürünleri satan işyerleri, manav, kuruyemişçi, şarküteri, LPG ve su satışı yapan işyerleri, market, fırın, unlu mamul satıcıları, pizza, çiğ köfte, dürüm, tatlı ve benzeri gıda maddeleri satışı yapan işyerleri ile kırtasiye, züccaciye, hazır giyim, çanta ve ayakkabı, kozmetik ve konfeksiyon satışı yapılan iş yerlerinin 19, 20, 21 ve 22 Mayıs 2020 günleri saat 23:00 e kadar faaliyet göstermelerine izin verilmiştir.


Anılan işyerleri kapanış saatleri 26 Mayıs 2020 günü sokağa çıkma yasağının sona ermesini müteakip salgın kontrol tedbirleri kapsamında daha önce alınan kararlara uyarak iş yerlerini daha önce belirlenen saatlerde kapatmaya devam edeceklerdir. İş yerlerinde alışveriş için bulundurulacak kişi sayı ve mağaza içerisinde alınması gereken tedbirlerin aksatılmadan devam ettirilmesi sosyal mesafenin korunması ve maske takmayan müşterilerin iş yerlerine girmesine müsaade edilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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