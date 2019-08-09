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Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır?

2019 Kurban Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayrama sayılı günler kala binlerce kişi bayram namazının nasıl kılınacağını araştırıyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak Kurban Bayramında kılınacak namaz hakkında detaylar…

09 Ağustos 2019 Cuma 23:02
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır?

Bayram namazı Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Peygamberimiz (sav), Kurban ve Ramazan bayramı günlerinde ilk iş olarak bayram namazı kıldırmıştır (Müslim, Îydeyn, 9) Bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı, kendisine Cuma namazı farz olan kimselere vaciptir. İslam dinine göre buluğ çağına gelmiş, mükellef olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her Müslüman erkek bayram namazı kılabilir. Vakıa, cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde kadınlar isterlerse bu namazlara katılabilirler.

İl il Kurban Bayramı namaz saatleri

Bayram namazı nasıl kılınır?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:02
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