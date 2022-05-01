Ramazan bayramı sebebiyle ‘En güzel bayram mesajları’ konusu araştırılmaya başlandı. İşte, en güzel bayram namazı mesajları:

Bayram namazı mesajları 2022 | En güzel bayram namazı mesajları güncel | Uzun bayram mesajı sözleri

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Mübarek Ramazan Bayramı tüm İslam Alemine Mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Hayırlı bayramlar!

Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan bayramınızı kutlarım.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..

Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara.

Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diler herkesin bayramının huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun...

Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.