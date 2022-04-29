Bayram namazı Hatay’da kaçta kılınacak? 2 Mayıs Hatay bayram namazı saati:

Ramazan Bayramı saat kaçta belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay başta olmak üzere tüm illerin bayram namazı saati diyanet tarafından açıklandı. 2022 Ramazan bayramı namazı saatleri: Hatay Ramazan bayramı namaz saati kaçta kılınacak?

Hatay Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Hayat’a bayram namazı 06.12'de kılınacak.

Altınözü Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Altınözü'de bayram namazı 06.12'de kılınacak.

Arsuz Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Arsuz'da bayram namazı 06.11'de kılınacak.

Belen Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Belen'de bayram namazı 06.12'de kılınacak.

Altınözü Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Altınözü'de bayram namazı 06.11'de kılınacak.

İskenderun Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İskenderun'da bayram namazı 06.12'de kılınacak.

Kırıkhan Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Kırıkhan bayram namazı 06.11'de kılınacak.

Reyhanlı Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Reyhanlı bayram namazı 06.10'de kılınacak.

Samandağ Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Samandağ bayram namazı 06.13'te kılınacak.

Yayladağ Ramazan Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Yayladağ'da bayram namazı 06.13'te kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Ramazan Bayramı 1. Rekat kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Ramazan Bayramı 2. Rekat kılınışı

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.