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Dünya Bayram namazı çıkışı Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı
Dünya

Bayram namazı çıkışı Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı

Batı Afrika ülkesi Mali'de Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Bayram namazı çıkışında yaşanan saldırı sonrası saldırgan yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 14:30:00 -
Bayram namazı çıkışı Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı

Yerel basında çıkan haberlerde, Bamako Ulu Cami'de kılınan bayram namazı çıkışında bıçaklı bir kişinin Assimi Goita'ya saldırmak üzere yanına yaklaştığı, Goita'nın olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Olayda Goita'nın yanında bulunan bir kişinin yaralandığı, saldırganın da yakalandığı kaydedildi.

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da "geçiş sürecinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

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