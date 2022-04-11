Bayram müjdesi verildi, evleri teslim ediliyor! Mağdurlardan devlete dua!

Antalya'da 28 Temmuz 2021'de başlayan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri olan Manavgat yangınında, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Yangından hemen sonra yapılına başlanan ve bir yılda bitirilmesi planlanan, yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız" dedi.

Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Antalya'daki Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı.

Geniş bir alana yayılan yangınlar 10'uncu günde söndürülürken, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.

Çifte bayram

Antalya'da 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yangın afetinden sonra Manavgat ve mahallerinde 5 Etap halinde 1035 konut, Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesinde 96 Konut, Alanya'nın Bayır Mahallesinde 108 Konut ve 2 Etap halinde 600 ahırın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.