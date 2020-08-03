Bayram iştah kabarttı! Oto fiyatlarında ikinci dalga

Onur Yılmaz

Çin’de başlayıp seyahatler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına yayılan coronavirüs salgını sağlıktan ekonomiye pek çok alanı etkiledi. Kuzey yarım kürede salgın birkaç ay önceye göre hızını düşürse de milyonlar “ikinci dalga” endişesi yaşıyor. Otomotiv sektöründe de bir ikinci dalga yaşanıyor. Elbette söz konusu ikinci dalga otomobil piyasasındaki satışlar ve fiyat artışlarıyla ilgili. Pandemi sürecinde araç satışlarında bir hayli gerileme yaşandı. Bu süreçte destek paketleriyle toparlanmaya çalışan otomotiv sektöründe bayram öncesi bir hareketlilik yaşanıyor.

Kamu bankaları listeden çıkardı

Araç sahibi olmak isteyenler pandemi sürecinin hafifletilmesi için başlatılan kredi destek paketlerinden yararlanmaya başladı. Söz konusu kredi paketleri otomotiv sektörünün hareketlenmesine yardımcı oldu. Ancak bu hareketlilik araç fiyatlarında dikkat çeken artışlara yol açtı. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; Türkiye’de üretim yapan Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’yı araçlarındaki fiyat artışları sebebiyle kredi paketi kapsamından çıkardı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de bayram öncesinde sıfır ve ikinci el araçlara ilgi arttı. Bazı firmalarda ise dikkat çeken fiyat artışları yapıldı. Bu durum hem kamu bankalarını, hem de tüketiciyi rahatsız etti.

Kamu bankalarının listeden çıkardığı markalardan biri olan Hyundai’ye göz atacak olursak: Hyundai i20 1.2 MPI Jump Benzinli düz vites bir otomobil ocak ayında 113 bin 900 TL’ye satılırken bu rakam haziran ayında 132 bin 210 TL’ye yükseldi. Söz konusu otomobilin temmuz ayı satış fiyatı ise 134 bin 800 TL’ye ulaştı.

Fiyatlar cep yakıyor

Listeden çıkartılan bir diğer marka olan Honda’ya da göz atalım. Honda Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Benzin Otomatik 182 BG ocak ayında 193 bin 400 TL’ye satışa sunuluyordu. Bu rakam haziran ayında 212 bin 600 TL’ye temmuz ayında ise 231 bin 400 TL’ye yükseldi.

Ocak ayında 118 bin 700 TL’ye satılan Renault Clio Hatchback 1.0 TCe Joy Benzin Otomatik 100 BG’nin fiyatı haziran ayında 146 bin 300 TL’ye ulaştı. Söz konusu otomobil temmuz ayında ise 149 bin 800 TL’den satıldı.