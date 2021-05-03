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Ekonomi Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK Bağkur emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
Ekonomi

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK Bağkur emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi1000 TL’den 1100 TL’ye çıkarılmasının mutluluğunu yaşanan milyonlarca emekli bayram öncesi ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Son dakika gelişmesine göre, emekli ikramiye ödeme tarihi açıklandı. Peki SGK emeklisi ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bağkur emeklisi ikramiyelerini ne zaman alacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:06:00 - 2021-05-03 15:10:17
Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK Bağkur emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Bayram ikramiyeleri SGK-SSK emeklileri için 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ise 7 Mayıs'ta yatırılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

 

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