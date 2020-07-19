  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Bayram ikramiyesi ne kadar? | Bayram ikramiyesi 1500 lira mı oldu?

Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar oldu 2020 | Kurban bayramına kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin ne zaman ne kadar yatacağını araştırmaya başladı. Pek çok emekli “Kurban bayramı ikramiyesi 1500 lira mı oldu?” , “Kurban bayramı ikramiyesi kaç lira oldu 2020” , “Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman?” , “Bayram ikramiyesi kaç lira?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:45:00 -
Bayram ikramiyesi ne kadar? | Bayram ikramiyesi 1500 lira mı oldu?

31 Temmuz Cuma günü kurban bayramının ilk günü. Milyonlarca emekli kurban bayramı ikramiyesine zam yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, bugün emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bakanlık, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti.

Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası'ndan her ayın 1 ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyesi ne kadar? | Bayram ikramiyesi 1500 lira mı oldu?

Yılda iki kez ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere 1000’er lira ikramiye ödeniyor. İkramiyeye zam yapılıp yapılmadığını araştıranlara cevabımız ‘hayır’ olacak. Kurban bayramı ikramiyeleri 1000’er lira olarak örenmeye başladı.

Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? | Bilim Kurulu Üyesi’nden bayram açıklaması
Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? | Bilim Kurulu Üyesi’nden bayram açıklaması

Korona Virüs

Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? | Bilim Kurulu Üyesi’nden bayram açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı