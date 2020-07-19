31 Temmuz Cuma günü kurban bayramının ilk günü. Milyonlarca emekli kurban bayramı ikramiyesine zam yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, bugün emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bakanlık, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti.

Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası'ndan her ayın 1 ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyesi ne kadar? | Bayram ikramiyesi 1500 lira mı oldu?

Yılda iki kez ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere 1000’er lira ikramiye ödeniyor. İkramiyeye zam yapılıp yapılmadığını araştıranlara cevabımız ‘hayır’ olacak. Kurban bayramı ikramiyeleri 1000’er lira olarak örenmeye başladı.