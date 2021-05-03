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Ekonomi Bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi alanlar kısıtlamadan muaf mı?
Ekonomi

Bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi alanlar kısıtlamadan muaf mı?

Bayram ikramiyeleri yatırıldı mı? 2018 yılından itibaren her yıl ramazan ve kurban bayramlarında vatandaşlara 1000’er lira ikramiye ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl ikramiyelerin 1100 lira olarak ödeneceğini açıkladı. Peki, bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu mu? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:34:00 -
Bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi alanlar kısıtlamadan muaf mı?

Bayram ikramiyesi yattı mı? Ramazan ayı bu yıl 13, 14, 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Emekliler ise ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. Milyonların merakla beklediği tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarafından açıklandı. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman?

Bayram ikramiyesi hangi gün yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak" dedi.

Bayram ikramiyesi alanlar kısıtlamadan muaf mı?

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

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