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Ekonomi Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika haberleri milyonlarca SGK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere müjdesini verdiği bayram ikramiyelerinin 1100 liraya yükseltilmesini ön gören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Emekli bayram ikramiyesinin TBMM’den geçmesiyle birlikte ‘emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 bayram ikramiyesi ne zaman alınacak? soruları da sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 09:03:00 -
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiye ödemeleri yaklaşan Ramazan Bayramıyla birlikte merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. 2021 Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranında zamlandı ve 1.100 TL olarak hesaplara yatacak. İkramiyenin 1100 TL’ye çıkarılmasına ilişkin teklifin kabulüyle birlikte Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? soruları sorulmaya başladı. İşte emekli bayram ikramiye ödenme tarihleri.

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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama ise yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin mayıs ayının ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırılacağını söylemişti. Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 3-7 Mayıs 2021 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

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