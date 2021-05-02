Emekli bayram ikramiye ödemeleri yaklaşan Ramazan Bayramıyla birlikte merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. 2021 Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranında zamlandı ve 1.100 TL olarak hesaplara yatacak. İkramiyenin 1100 TL’ye çıkarılmasına ilişkin teklifin kabulüyle birlikte Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? soruları sorulmaya başladı. İşte emekli bayram ikramiye ödenme tarihleri.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama ise yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin mayıs ayının ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırılacağını söylemişti. Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 3-7 Mayıs 2021 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.