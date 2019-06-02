Bayram ikramı için güllü lokum hazırlamaya ne dersiniz?

Mübarek Ramazan ayına bu yıl için veda etmeye başladık. Ramazanın ardından gelen bayram ise sevdiklerimizle kucaklaşmanın en özel anıdır. Bu anlamlı günde ise evimize gelen tüm sevdiklerimizin yüzlerini hoş sohbet ve tatlı ikramlarla güldürmek isteriz. Bayramda ağızlar tatlansın diye çikolata, şeker ya da lokum en sık tercih ettiğimiz ikramlıklardandır. Bu bayram lokumunuzu kendiniz hazırlamaya ne dersiniz?

İşte, mutfağınıza gül kokusunu taşıyan şahane bir tarif:

Gül lokumu

Malzemeler

3 su bardağı şeker

4.5 bardak su

1 su bardağı nişasta

3-4 damla limon

1 çay bardağı limon suyu (Gıda olarak tüketilebilenlerden.)

Kırmızı ya da pembe gıda şekeri

Pudra şekeri

Su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alıp kaynatmaya bırakıyoruz.

Bir çay bardağı gül suyu ve 1 su bardağı nişastayı bir kasede çatal yardımıyla açıyoruz.

Açtığınız karışımı tencereye hızlıca karıştırıp döküyoruz.

Yaklaşık yarım saat ara ara karıştırarak lokumu pişiriyoruz.

Pişen lokumu yağlı kağıt serili tepsiye boşaltıyoruz.

Soğuyan lokumu buzdolabında en az bir saat dinlendiriyoruz.

Soğuyan lokumu dilimleyip nişasta-pudra şekeri karışımına buluyoruz.

Afiyet olsun.