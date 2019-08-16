Bayram günü pastanedeki sadaka kutusunu çaldı
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da bir pastaneye gelen kimliği bilinmeneyen bir kişi, pastane sahibinin malzemeleri hazırladığı esnada kasanın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.16 Ağustos 2019 Cuma 15:00
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da bir pastaneye gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pastaneciye sipariş verdi. Pastanecinin siparişlerini hazırlamasını fırsat bilen adam harekete geçerek kasanın yanında bulunan sadaka kutusunu elinde tuttuğu hırkanın altına soktu. Soğunkanlılığını koruyan adam hiçbirşey olmamış gibi aldıklarının parasını ödeyerek pastaneden ayrıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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