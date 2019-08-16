Bayram günü pastanedeki sadaka kutusunu çaldı Kurban Bayramı'nda İstanbul'da bir pastaneye gelen kimliği bilinmeneyen bir kişi, pastane sahibinin malzemeleri hazırladığı esnada kasanın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da bir pastaneye gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pastaneciye sipariş verdi. Pastanecinin siparişlerini hazırlamasını fırsat bilen adam harekete geçerek kasanın yanında bulunan sadaka kutusunu elinde tuttuğu hırkanın altına soktu. Soğunkanlılığını koruyan adam hiçbirşey olmamış gibi aldıklarının parasını ödeyerek pastaneden ayrıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.