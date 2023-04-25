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Gündem Bayram günü bunu yapmaya utanmadılar! Tüh sizin suratınıza
Gündem

Bayram günü bunu yapmaya utanmadılar! Tüh sizin suratınıza

Yeniakit Publisher
2023-04-25 19:44:00 -
Bayram günü bunu yapmaya utanmadılar! Tüh sizin suratınıza

Samsun'da Ramazan Bayramı sabahı camideki yardım kumbarasından para çalan 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Ramazan Bayramı sabahı camideki yardım kumbarasından para çalan 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Camisi'nde Ramazan Bayramı sabahı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, camideki yardım kumbarasının asma kilidi kırılarak içindeki yaklaşık bin 500 lira para çalındı. Ekipleri olayla ilgili G.E. ve B.Ç. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.E. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
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