“Bayram gönüllere girmek için fırsattır”

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ramazan Bayramı’nın önemi hakkında Yeni Akit’e değerlendirmelerde bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şunları dile getirdi: “Ramazan bizi değiştiren ve dönüştüren kul olma bilincimizi insan olma şuurumuzu yenileyen bir aydır. Ramazan Bayramı bu sevinç ve mutluluğu içimizde hissederek tüm gönüllere tüm evlere yaymak için güzel bir fırsattır.”