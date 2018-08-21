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“Bayram eğlenme günü değil, ibadet günüdür”

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara, “Ah eski bayramlar dediğiniz neler var?” sorusunu yöneltti. Bir vatandaş sorumuza ; “Benim bayramlarım eskisi gibi. Namazımı kılarım, akrabalarımı ziyaret ederim. Bayram gezme eğlenme günü değil, ibadet günüdür” diyerek yanıt verdi.

21 Ağustos 2018 Salı 09:53

Taha Emre ÖZDEMİR  Yeniakit.com.tr  - 

İslam alemi Kurban Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor. Sabah namazı ile başlayan bayram, kurban kesme ibadeti ile devam edecek. Kurban bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara eski bayramları sordu. Mikrofon uzattığımız hemen herkesten bir dokunup bin ah işittik. Bahaneler farklı farklı olsada eski bayramları aratan noktanın kaybettiğimiz maneviyatımız olduğunu bir genç dile getirdi.

Mikrofon uzattıklarımızdan bir kişi ise onun için bayramların hiç değişmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bayram namazına gideceksin. Namazdan sonra bayram mübarek gündür yani. Gezmek, eğlenmek diye bir şey olmaz yani. Ondan sonra gideceksin kurbanını keseceksin. Akrabalarını, büyüklerini ziyarete gideceksin. Benim yaşantım aynı. Değişmedi.”

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 09:53
  1. İstanbul
  2. Kurban Bayramı

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