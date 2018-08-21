“Bayram eğlenme günü değil, ibadet günüdür”

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr -

İslam alemi Kurban Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor. Sabah namazı ile başlayan bayram, kurban kesme ibadeti ile devam edecek. Kurban bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara eski bayramları sordu. Mikrofon uzattığımız hemen herkesten bir dokunup bin ah işittik. Bahaneler farklı farklı olsada eski bayramları aratan noktanın kaybettiğimiz maneviyatımız olduğunu bir genç dile getirdi.

Mikrofon uzattıklarımızdan bir kişi ise onun için bayramların hiç değişmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bayram namazına gideceksin. Namazdan sonra bayram mübarek gündür yani. Gezmek, eğlenmek diye bir şey olmaz yani. Ondan sonra gideceksin kurbanını keseceksin. Akrabalarını, büyüklerini ziyarete gideceksin. Benim yaşantım aynı. Değişmedi.”