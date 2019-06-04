Bayram edebilmek için 'Hilal nöbeti'

Yıllardır en çok tartışılan konulardan biri tüm İslam coğrafyasının aynı günde Ramazan'a girip, aynı günde bayramı kutlayamaması. Bu yıl her ne kadar bu konuların başında gelen Suudi Arabistan Türkiye ile aynı günde bayramı kutlasa da bazı ülkelerin kafasında halen soru işaretleri bulunuyor.Onlardan biri de Irak.

Hilal'i arıyorlar

Genelde her yıl Suudi Arabistan'dan görmeye alışık olunan hilal arama manzaraları bu yıl da Irak'ta yaşandı.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir grup gözlemci, kentin yüksek kesimlerine çıkarak, Ramazan Ayı'nın bitişi ve Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen yeni hilali teleskop ve dürbünle gözlemlemeye çalıştı.

















