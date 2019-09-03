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Bayram Ali Öztürk Hoca’nın şehadeti 13 yıldır aydınlatılamadı! Dosyalar sümenaltı savcılar firarda

Gönüllere dokunan vaazlarında özellikle teröristbaşı Fetullah Gülen’in dinlerarası diyalog faaliyetlerine tepki gösteren ve vaaz verdiği sırada kalbine saplanan bıçakla şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hocaefendinin dosyası, FETÖ’nün firari savcıları tarafından hasıraltı edildi. Dosyaya bakan FETÖ’cü savcı Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanırken Cihan Kansız ve Salim Duran firari durumda.

03 Eylül 2019 Salı 09:38
Bayram Ali Öztürk Hoca’nın şehadeti 13 yıldır aydınlatılamadı! Dosyalar sümenaltı savcılar firarda

Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, 3 Eylül 2006’da İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından verdiği vaaz esnasında şehit edildi. Aradan geçen 13 yıla rağmen katil Mustafa Erdal’ın kim tarafından yönlendirildiği, hangi odakların hizmetinde olduğu hâlâ ortaya çıkarılamadı. Pensilvanya şarlatanı Fetullah Gülen’in; dinlerarası diyalog fitnesinin eleştirdiği için şimşekleri üzerine çeken ve İsmailağa Camii’nde şehit edilen Bayram Ali Öztürk’e yönelik hain saldırı hep bir muamma olarak kaldı.

Devasa kütüphanesi bulunuyordu

Son nefesine kadar İslam’ın yeryüzüne hakim olması için uğraşan Bayram Ali Öztürk Hoca, 1 Mart 1952 tarihinde Trabzon’nun Of ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu Adapazarı’nda geçen Öztürk, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Farsça, Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Fransızca bilen Bayram Hoca, hukuk eğitimi de aldı. Devlet kütüphanelerinin birçoğundan daha büyük bir kütüphaneye sahipti. Büyük İslam âlimlerinden İmam Rabbani’nin mektuplarından oluşan ‘Mektubat-ı Rabbani’ kitabını ezbere bilen ve her pazar sabahı İsmailağa Camii’nde sohbet veren Öztürk Hoca, mektubat derslerinde zamanla o derece uzmanlaştı ki bu nedenle “Mektubatçı Bayram Hoca” diye anılmaya başlandı.

Hakikatleri anlattığı için sürgün yedi

Bayram Hoca iyi bir vaiz olmasının yanı sıra tahkik ehli bir ilim adamıydı. Seçiciydi; her bulduğu kitabı okutmaz, her gördüğü meseleyi anlatmazdı. Bu yüzden muhatapları sözlerini senet gibi güvenilir kabul ederdi. Söylenmesi gereken hakikatleri anlatmaktan da çekinmezdi. İslam için yaptığı gayretli çalışmalardan rahatsız olan karanlık güçler onu rahat bırakmamaya karar vermişlerdi. Takvim yaprakları 3 Eylül 2006 gününü gösterdiğinde, İsmailağa Camii’nin içinde Türkiye gündemini sarsan bir cinayet yaşandı. İsmailağa Cemaatinin önde gelen hocalarından Bayram Ali Öztürk, sabah namazından sonra verdiği sohbette, cemaatin arasında bulunan Mustafa Erdal isimli bir caninin kalbinin üzerine sapladığı 34 santimlik bıçak darbesiyle ruhunu Rahmana teslim etti.

Dosyanın savcıları meslekten atıldı

Olayın arkasındaki sır perdeleri 13 yıldır aydınlatılmadı. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Bayram Ali Öztürk’ün, 3 Eylül 2006 tarihinde İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından cemaate vaaz ederken bıçaklanarak şehid edilmesinin ardından başlattığı soruşturma, yılan hikayesine döndü. Bayram Ali Öztürk’e saplanan bıçağın iki kaburga arasından geçecek şekilde 180 derece açıyla yatay ve çok profesyonelce saplandığı tespit edilmesine rağmen, katil Mustafa Erdal “meczup” ilan edilerek olay kapatıldı. İlk olarak Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’nda FETÖ’ye bağlı savcılar tarafından bekletilen dosya, Özel Yetkili SavcılarSüleyman Pehlivan, Cihan Kansız ve Salim Duran tarafından hasıraltı edildi. Aradan geçen koca yıllara rağmen işlem yapılmadı. Katil Mustafa Erdal’ın HTS kayıtları bile dosyada yer almadı. FETÖ’nün yargıdaki merkez yapılanması olan Özel Yetkili Mahkemeler, 17/25 Aralık sonrası kapatıldı. FETÖ üyesi savcılar ise meslekten men edildi. Dosyaya bakan FETÖ’cü savcı Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanırken Cihan Kansız ve Salim Duran firari durumda.

Dinlerarası diyalog fitnesine tepki göstermişti

İyi bir entelektüel olan Bayram Ali Öztürk, bir sohbetinde “Batıda diyalog miyalog, dinlerarası diyalog konuşuluyor. Bana bak, benimle dalga geçme. Önce tarihte haksız yere döktüğün kanların hesabını ver, ondan sonra gel benimle konuş” demişti. Öztürk başka bir konuşmasında ise Hıristiyan ve Yahudilerle diyaloğun çirkin şeyler olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimizin alternatifi yoktur. Getirmiş olduğu sistemin alternatifi yoktur. (…) Dün bir kitap aldım Cizvitler isminde. Bu Hıristiyanlıkta bir tarikat. Cizvit tarikatı. Çok eski bir Hıristiyan cemaati. Kitabı yayımlanan ve doktora tezi yapan adam, dinlerarası diyaloğun temsilcisidir. Nedir bu Hıristiyan tarikatı? Bugün Batı’nın kafasını, anlayışını ve düşüncesini yönlendiren bir cemaat bu. Bu cemaatin başı İgnatius. Yüzyıllar önce dinlerarası diyalog tezini ilk defa geliştiren de gavur İgnatius” ifadelerini kullanmıştı.

Kirli tezgahı Akit ortaya çıkardı

Gazetemiz Akit, şehit Bayram Ali Öztürk cinayeti dosyasının FETÖ’cü yargı mensupları tarafından sümet altı edildiğini ortaya çıkarmıştı. 3 Eylül 2016 tarihinde, “Cinayeti FETÖ’cüler karatmış” başlıklı haberinde konuyu gündeme taşıyan Akit, şu ifadelere yer vermişti: “FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve örgütünün tertiplediği “Dinlerarası diyalog” fitnesine karşı sert sözler sarf eden Bayram Hoca’nın dosyasına bakan hakim ve savcıların, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü sonrası düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan, hakkında yakalama kararı çıkarılan Savcı Salim Duran ve firari Savcı Cihan Kansız olduğu tespit edildi.

Bayram Ali Hoca İstanbul’da anılacak

Şehadetinin 13’üncü yıldönümünde dualarla anılan Bayram Ali Öztürk Hocaefendi ile ilgili İstanbul’da anma töreni düzenlenecek. Mektubatçı Bayram Ali Öztürk Hocaefendi şehadetinin 13’üncü yılında Edirnekapı Şehitliği’nde anılacak. Bugün saat 17.30’da başlayacak programda Ahmet Mahmut Ünlü, İhsan Şenocak, Ömer Döngeloğlu, Mahmut Eren gibi değerli hocaefendiler birer konuşma yapacak. Etkinlikte, Hafız Fatih İmdat, Hafız Ömer Hüzeyfe İslam ve Hafız Ahmet Aybar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek. Anma programında hanımlar için de yer ayrıldığı bildirildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:38
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Bayram Ali Öztürk Hocaefendi
  5. İsmailağa Camii
  6. sabah namazı
  7. Mustafa Erdal
  8. Pensilvanya şarlatanı Fetullah Gülen
  9. dinlerarası diyalog
  10. Bayram Ali Öztürk
  11. İslam
  12. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  13. Farsça
  14. Arapça
  15. Osmanlıca
  16. İngilizce
  17. Fransızca
  18. İmam Rabbani
  19. Mektubat-ı Rabbani
  20. Mektubatçı Bayram Hoca
  21. Bayram Hoca
  22. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı
  23. FETÖ
  24. Özel Yetkili Savcılar
  25. Süleyman Pehlivan
  26. Cihan Kansız
  27. Salim Duran
  28. 17/25 Aralık kumpası
  29. Hıristiyan
  30. Yahudiler
  31. İgnatius
  32. Cizvitler
  33. Akit
  34. 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü
  35. Fetullah Gülen
  36. Hafız Fatih İmdat
  37. Hafız Ömer Hüzeyfe İslam
  38. Hafız Ahmet Aybar
  39. Kur’an-ı Kerim tilaveti
  40. Kur’an-ı Kerim
  41. Ahmet Mahmut Ünlü
  42. İhsan Şenocak
  43. Ömer Döngeloğlu
  44. Mahmut Eren
  45. Edirnekapı Şehitliği

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