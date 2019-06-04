Bayram akşamı midenizi rahatlatacak bir tarif: Pazı çorbası Gün boyu tüketilen ikramlıklar göz önünde bulundurulunca akşam yemeğinde bir kase çorba içmek yeterli olacaktır. İşte, mide dostu pazı çorbasının tarifi...

Gün boyu bilinçsizce tüketilen yiyecekler ve içecekler nedeniyle bayram akşamları birçok kişi mide sorunlarıyla karşı karşıya kalır. Böyle bir durum yaşamak istemiyorsanız gün boyu tükettiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ama iş işten geçti ve ölçüşü kaçırdıysanız; akşam yemeğini son derece hafif atlatmanızı şiddetle tavsiye ederiz. İşte, damak çatlatan pazı çorbasının tarifi: Malzemeler: 8-10 adet pazı

Yarım çay bardağı bulgur (Seviyorsanız karabuğday da olabilir.)

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

3 su bardağı su

1-2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

Tuz

Baharat İşe pazıları temizleyerek başlayın. Pazının sap kısımlarını tarifte kullanmayacağız. Pazı yapraklarını küçük küçük doğrayın. 3 su bardağı suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suya bulguru ilave edin. Bulgur kaynarken siz yoğurt, yumurta ve unu güzelce çırpın. Yoğurt karışımını kaynayan sudan bir kepçe alarak ılıştırın. Ilıştırdığınız karışımı yavaş yavaş tencereye dökün. Topaklanma olmaması için karıştırma işlemi çok önemli. Çorba kıvam alınca pazı yapraklarını tencereye ilave edin. 5-6 dakika içinde pazı yaprakları yumuşayacaktır. Yapraklar yumuşadığında ocağın altını kapatın. Midenizle ilgili bir sorun yaşamıyorsanız servis aşamasında çorbanıza pul biberli sos ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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