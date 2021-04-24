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Gündem Bayraktar'dan sözde soykırım açıklamasına tepki
Gündem

Bayraktar'dan sözde soykırım açıklamasına tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklaması sonrası bir tepki de Türkiye'nin ilk yerli üretim İHA/SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 22:37:00 -
Bayraktar'dan sözde soykırım açıklamasına tepki

Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklamasına tepki gösterdi.

Bayraktar'ın açıkalamları şöyle:

Geçmişte Kızılderililere soykırımın, haksız savaşlarda milyonların katliamının, bugün ise etnik ayrımcılık ve şiddetle, insanları nefessiz bırakarak öldürmenin yaşayan en acı tablosudur ABD. Kararı siyasidir,kirlidir; Ahlaki, hukuksal, tarihi ve evrensel hiç bir dayanağı yoktur.

Arkadan vurulan bir milletin, emperyal sömürgeciler tarafından azdırılarak düşman orduları ile işbirliği içinde komşularını katleden bir güruha karşı topraklarını ve halkını korumak için uygulamak zorunda kaldığı bir karardır.

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