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Gündem Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'
Gündem

Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'

Yeniakit Publisher
2023-04-29 02:43:00 - 2023-04-29 03:10:27
Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasından sonra kapatılan Atatürk Havalimanı'nda SNC şirketi ile çalışacağını söylemesinden sonra Habertürk TV canlı yayınında konuşan Haluk Bayraktar, SNC'nin CIA ile iş yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde, kapatılan Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini vadetti.

Habertürk canlı yayınında konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun "birlikte çalışacağız" dediği Özmen ailesine ve sahibi oldukları SNC'ye ilişkin açıklamada bulundu.

SNC'nin CIA ile çalıştığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

CIA ile direk çalışan bir şirkete burayı teslim ediyorum ne demek? Amerikan şirketi, Amerikan kurallarına bağlı. Burada 10 bin tane şirket varken buraya bakmadan Amerikan şirketine dönmek ne demek? Direk CIA ile çalışan bir şirket.

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