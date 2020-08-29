Bayraktar'dan Akıncı müjdesi

Baykar Savunma Teknik Müdürü Seçuk Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada Akıncı prototip-3 ün sefer için gün saydığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bayraktar, 30 Ağustos zafer bayramını kutlayarak, Akıncı Prototip-3'ün yapımının devam ettiğini ve sefer için gün saydığını belirterek, "Sefer bizden zafer Allah'tan" notonu paylaştı.

1 yıl önce ve bugün paylaştığı mesajı paylaşan Bayraktar nereden nereye gelindiğini gözler önüne serdi.

Akıncı bir savaş uçağındaki kabiliyete sahip

Silahlı ve Silahsız İHA filosunu her geçen gün güçlendiren Türkiye'ye yeni bir sınıf SİHA daha katılıcak, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı SİHA yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 900 kg yük taşıyabilen Akıncı akıllı füze ve bombaları taşıyacak kabiliyette.