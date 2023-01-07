Bayraktar Türk SİHA, TB2, TRLG-230 ve KİRPİ'lerin ardından şimdi de elektronik harp cihazı...

Rusya, Ukrayna'da büyük bir istilaya hazırlanıyor. İşgalin 24 Şubat'taki yıldönümü öncesi tüm işaretler Rus ordusunun doğu, güney ve kuzeyden yeniden taarruz girişiminde bulunacağını gösteriyor. Büyük tehdit altındaki Ukrayna ordusu ise savunma ve saldırı yeteneğini geçtiğimiz yıldan bu yana önemli ölçüde artırdı.

Washington ile Moskova arasında ipleri hayli geren Patriot hamlesi önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle gerçekleşecek. Ukrayna ordusu, Patriot'un yanında Fransız-İtalyan yapımı SAMP-T'yi de edinerek önemli bir hava savunma sistemine daha kavuşmuş olacak.

3 MİLYAR DOLARLIK PAKET ONAYLANDI

Beyaz Saray, Kiev'e askeri yardımlar için bir paket daha hazırlayarak 3 milyar 75 milyon dolar tutarında bütçeye onay verdi. Yeni pakette 500 adet TOW tanksavar füzesi, 50 adet Bradley tipi zırhlı muharebe aracı (ZMA), 100 adet M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 55 adet mayın korumalı araç, 138 adet çeşitli tipte askerî araç, HIMARS füzeleri için ek mühimmat, hava savunma sistemleri için RIM-7 füzeleri, zırh delici roketler, keskin nişancı tüfeği ve gece görüş dürbünü bulunuyor.

Ukrayna'da savaşın 'dinamiğini değiştirme' niyetindeki ABD'yi Avrupa ülkeleri de takip ediyor. trhaber'in aktardığı haberde: Almanya, Polonya, Finlandiya ve Danimarka savaşın başından beri ilk kez Ukrayna'ya Leopard tankları gönderme kararı aldı.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı tümden işgal hedefiyle hareket eden ve başkent Kiev'e yönelen Rus askerî konvoylarını Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 birkaç gün içinde durdurmuştu. Şimdi Rusya yeni bir taarruza hazırlanırken Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği askerî destek daha üst bir seviyeye ulaştı. Ukrayna envanterindeki Türk SİHA'larının korunaklı biçimde operasyon yapabilmesi için Ankara'nın Kiev'e elektronik harp (EW) sistemleri gönderdiği ileri sürülüyor.

BAYRAKTAR TB2'LERİ KORAL MI KORUYOR?

ASELSAN yapımı elektronik harp aygıtı KORAL

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 70 km menzilli karadan karaya topçu füzesi TRLG-230'un Ukrayna'da görev yaptığını geçtiğimiz haftalarda duyuran ve ardından bu iddiası görüntülerle kanıtlanan Hollanda merkezli Oryx, Ukrayna'nın şimdi KORAL benzeri bir sistemle korunmakta olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekâtlarında kullanılan ve düşman savunma sistemlerini körleştirerek Türk hava araçlarına etkili bir koruma sağlayan KORAL'in şimdi Ukrayna'da Bayraktar TB2'ler için elektronik koruma kalkanı olarak görevde olduğu belirtiliyor.

Sözkonusu iddialar Yunan haber sitesi Pentapostagma'ya kıskançlık dolu şu ifadeyle yansıdı: "Türkiye Ukrayna savaşından çılgınca para kazanan ve herkesle iyi geçinen tek NATO ülkesi."

Ukrayna'da KORAL iddiası henüz görüntülerle kanıtlanmış değil ancak sözkonusu söylentilerin doğru olması halinde bu durum, Bayraktar TB2'lerin operasyon kabiliyetini önemli ölçüde artıracak. Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar şirketinin Ukrayna'ya bedava verilen SİHA'lar ve diğer satışlardaki indirimler düşünüldüğünde 100 milyon dolarlık destek sağladığı ortaya çıkmıştı.

50 ADET KİRPİ DAHA GÖREVE BAŞLADI

Elektronik harp sistemi, SİHA'lar ve TRLG-230 topçu roketi dışında hava savunma sistemi SUNGUR'un da Ukrayna ordusunun hizmetinde olduğu iddia ediliyor. Türkiye aynı zamanda Kiev'e mayına dayanıklı zırhlı personel taşıma aracı KİRPİ de gönderdi. Oryx'e göre şimdiye dek BMC yapımı KİRPİ-1'lerden Kiev'e 200 adet sevk edildi. Bu sayıya bugün itibariyle yenileri eklendi. Trenle bölgeye sevk edilen 50 adet KİRPİ aracının Ukrayna topraklarında göreve başladığı görüntülere yansıdı.